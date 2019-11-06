ФСИН сравнила надзирателей ГУЛАГа с сегодняшними

В системе исполнения наказаний в России работают «нормальные ребята». В этом заверил заместитель руководителя ведомства Валерий Максименко.

«Нет больше никакого „Архипелага ГУЛАГа“. Те года и правда канули в Лету, и люди совсем другие работают. И даже если кто-то кого-то бьет, я не скажу, что это системно», — заверил он. Заявление замначальника ФСИН прозвучало в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По словам Максименко, «подавляющее большинство» сотрудников ФСИН — «абсолютно нормальные ребята». По мнению замруководителя федерального ведомства, за такими ребятами — будущее, и дай бог, чтобы их не испортили нерадивые наставники, живущие еще в системе координат вчерашнего дня.

«Если будут такие негодяи, которые окунают головой в унитаз, они хорошему не научат», — подчеркнул Максименко.

Ранее в Сети был выложен анонимный ролик, в котором один из надзирателей действительно, затолкал головой в унитаз осужденного, отказавшегося убирать территорию. ФСИН уже начала разбирательство по этому поводу.

Система Главного управления лагерей, тот самый ГУЛАГ, была сформирована в СССР в 1930 году и упразднена в 1960-м. «Раскрутил» тему репрессий в лагерях советский писатель, диссидент Александр Солженицын — в частности, в своем романе «Архипелаг ГУЛАГ». Сейчас, после опубликования бесстрастных архивных данных, историки считают, что произведение Солженицына — по большей части выдумка, а приведенные там цифры завышены.