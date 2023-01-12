Общество 12 января 2023, 11:07 Нормальная жизнь в России спустя год после старта спецоперации удивила преподавателя Белфаста Преподавателя Белфаста Титова удивила жизнь в РФ через почти год после начала спецоперации РИА «Новости»

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Спустя почти год после спецоперации в России по-прежнему сохранилась нормальная жизнь. К такому удивительному для себя выводу пришел преподаватель Королевского университета Белфаста, доктор философии Александр Титов. Он поделился впечатлениями от поездки на родину в статье для издания The Conversation.

Автор материала — выходец из Санкт-Петербурга. Он отметил, что до недавней поездки был на родине год назад.

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«Первым сюрпризом было то, насколько нормальной была жизнь», — отметил Титов.

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Также он опроверг статьи западных СМИ, в которых описываются ужасы существования в России на фоне санкций. По словам Титова, в России все работает без изменений. Среди прежних ситуаций он выделил своевременную выплату зарплат и пенсий, а также ломящиеся от товаров полки магазинов.

Титов рассказал, что в России спокойно работает внутренний банкинг и активно развивается электронная коммерция.

Автор статьи упомянул и о проблемах. Титов отметил, что в стране выросла стоимость запчастей для автомобилей. Однако это не привело к дефициту, поскольку в страну наладили поставки. По словам Титова, неразбериха с товарами существовала только несколько месяцев, а затем бизнес приспособился к новым условиям.