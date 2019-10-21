Нормальная аномальность. Москвичей ждет июньское тепло

Двадцатые числа октября в Москве будут сравнимы по температуре с июнем, воздух прогреется в среднем до +15 градусов. Таковы последствия глобального потепления: октябрь уже потеплел на два градуса за последние 30 лет. Об этом «360» рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

«Конечно, такой аномально теплый конец октября не совсем нормально, превышает норму», — рассказал он.

За последние 30 лет воздух в октябре прогрелся на два градуса, а ноябрь стал теплее более чем на три градуса.

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«На наших глазах нормы меняются. Конечно, это аномалия, но такие аномалии на фоне такого сильного потепления будут происходить все чаще и чаще. Так что это нормальная аномальность», — добавил Семенов.

Сейчас нам повезло, отметил собеседник. Стоит антициклон, который засасывает воздух с юга, из-за этого так тепло. Поэтому это еще не значит, что конец октября осенью 2020 года будет таким же аномально теплым. Тем не менее подобные летние октябри будут встречаться все чаще.

Если увеличивается средняя температура, все больше увеличивается вероятность «таких вот положительных аномалий, сильных выбросов», добавил Семенов.

Со Среднего и Ближнего Востока в Россию пришел антициклон и принес теплый воздух. Безоблачная погода добавит московскому октябрю полтора-два градуса тепла. В понедельник, 21 числа, воздух прогреется до +15… +17 градусов, а во вторник станет холоднее на три-четыре градуса.