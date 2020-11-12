Ноябрьские каникулы в московских школах отменили

У московских школьников не будет ноябрьских каникул, так как октябрьские были двухнедельными. Они прошли во всех школах столицы одновременно. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

«В связи с эпидемической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе. После осенних каникул следуют зимние», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы.

Школьников столицы отправили на двухнедельные каникулы в октябре из-за пандемии коронавируса. Старшеклассники после их окончания пока остаются на дистанционном обучении. Это ограничение продлится до 22 ноября.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации власти Москвы ввели меры по борьбе с коронавирусом, среди которых есть запрет на проведение детских мероприятий и закрытие игровых комнат в ТЦ.

Студенты московских и петербургских вузов будут учиться из дома до 6 февраля. В столице ограничили число зрителей в кино, театрах и на концертах, запретили общепиту и развлекательным заведениям работать по ночам, а в ЗАГСы на свадебное торжество будут пускать не более семи человек, включая молодоженов.