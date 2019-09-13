Noize MC и Шнуров обменялись стихотворными оскорблениями

Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC, бросил стихотворную перчатку Сергею Шнурову. Он в стихах высмеял творчество исполнителя. Шнуров без ответа не остался.

Рэпер обвинил Шнурова в том, что тот использует устаревшие приемы, а сам не может сыграть на гитаре даже четырех аккордов. Кроме того, Noize MC высмеял, что певец использует на концертах большую пеструю толпу, состоящую из женщин, которые поют частушки. И за ними самого Шнурова не видно.

«По мнению автора послания, поэт должен быть «бунтарем».

Все это точно не про Вас

И ваш бездарный перформанс,

Что в плане духа сделан грязной левой пяткой.

Так пусть дуэль рассудит нас:

Прервав сей пьяный, пошлый фарс,

Пусть отрезвит вас моя хлесткая перчатка!»

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Двумя часами позже Шнуров ответил рэперу своим стихотворным монологом, записав видео в той же стилистике:

«Пусть я на фарсе или пьяный, а вы, удачно взяв баррэ, увидели везде изъяны на радость местной детворе. Вы словно пасмурный чудак, везде и все у вас не так, вся ваша лжепринципиальность из беспринципности растет», — заявил Шнуров.