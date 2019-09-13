Noize MC и Шнуров обменялись стихотворными оскорблениями
Рэпер обвинил Шнурова в том, что тот использует устаревшие приемы, а сам не может сыграть на гитаре даже четырех аккордов. Кроме того, Noize MC высмеял, что певец использует на концертах большую пеструю толпу, состоящую из женщин, которые поют частушки. И за ними самого Шнурова не видно.
«По мнению автора послания, поэт должен быть «бунтарем».
Все это точно не про Вас
И ваш бездарный перформанс,
Что в плане духа сделан грязной левой пяткой.
Так пусть дуэль рассудит нас:
Прервав сей пьяный, пошлый фарс,
Пусть отрезвит вас моя хлесткая перчатка!»
Шнур посвятил стихи пьяному выступлению Билана в СамареПодробнее
Двумя часами позже Шнуров ответил рэперу своим стихотворным монологом, записав видео в той же стилистике:
«Пусть я на фарсе или пьяный, а вы, удачно взяв баррэ, увидели везде изъяны на радость местной детворе. Вы словно пасмурный чудак, везде и все у вас не так, вся ваша лжепринципиальность из беспринципности растет», — заявил Шнуров.