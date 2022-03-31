«Ночные волки» разработают российский мотоцикл взамен иностранных

Члены байкерского клуба «Ночные волки» решили разработать российский мотоцикл в связи с приостановкой поставок в Россию зарубежных моделей. Об этом «Газете.ru» рассказал руководитель клуба Александр Залдостанов (Хирург).

«Нам нужен свой мотоцикл, и эта работа уже вовсю ведется, пусть люди только чуть-чуть потерпят. В России будет свой мотоцикл, я вам это обещаю!» — сказал Залдостанов.

По его словам, двигатель нового мотоцикла разработан уже на 85%, а занимаются проектированием «инженеры от бога». Залдостанов добавил, что в сложившихся условиях Россия может рассчитывать только на себя.