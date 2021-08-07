«Ночные волки» рассказали о мошенниках, прикрывающихся названием байк-клуба

Мошенники в интернете начали объявлять сбор средств от имени клуба «Ночные волки». Такое предупреждение для своих поклонников написали московские байкеры на странице объединения в Facebook.

Участники клуба предупредили, что сообщения о сборе средств с использованием названия клуба публикуют мошенники, не имеющие отношения к «Ночным волкам».

Байкеры призвали следить за страницами клуба в социальных сетях, где публикуется только проверенная информация, либо за страницами лидера клуба Александра Хируга Залдостанова, чтобы не нарваться на мошенников.

«Просьба брать достоверную информацию из этих официальных источников», — говорится в сообщении.