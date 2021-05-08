«Ночные волки» привезли в Германию саженец дуба Суворова

Члены мотоклуба «Ночные волки» доставили из Крыма в Германию саженец дуба Александра Суворова. Его высадят перед домом Эрхарда Штенцеля, последнего живого немецкого ветерана, который сражался во французском движении Сопротивления, сообщил РЕН ТВ.

«Мы только что получили саженец и доставим его в целости в Фалькензе, как и табличку», — заявил член местного мотоклуба, встречавший посылку.

Памятную табличку установят рядом с растением.

Еще один саженец дуба Суворова «Ночные волки» намерены высадить в Москве, у дома российского ветерана Игната Артеменко.

Дуб Суворова находится в селе Яблочное Белогорского района Крыма. Памятнику природы более 750 лет.

По легенде, под этим деревом в 1777 году Суворов вел переговоры с турецким посланником.

Эрхарду Штенцелю 96 лет. В 1942 году его призвали в армию и направили в оккупационные войска на север Франции. Штенцель дезертировал с оружием и был принят в Сопротивление и Коммунистическую партию Франции. Впоследствии освобождал Париж, Руан и Гавр.