«Ночные волки» привезли «Катюшу» под окна ветерана в Подмосковье

Участники мотоклуба «Ночные волки» привезли «Катюшу» под окна дома ветерана Бориса Канельского в подмосковном Видном.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо «Катюши», к дому фронтовика привезли советские тяжелые мотоциклы М-72, которые также участвовали в войне. Ветеран не смог наблюдать за всем этим из дома и вышел на улицу, чтобы хотя бы издалека посмотреть на подарок «Ночных волков».

Байкер Александр Залдостанов подготовил для 94-летнего ветерана еще один сюрприз. Он рассказал про выполненную просьбу. Лидер клуба побывал на могиле отца Канельского в Чечне. Сам фронтовик не был там с 1970-х годов.

Источник фото: телеканал «360»

О начале Великой Отечественной войны ветеран узнал будучи 15-летним подростком. Объявление он услышал из репродуктора на кухне. За этим последовала эвакуация и работа в тылу. На фронт Канельский отправился в 1944 году. Там мужчина трудился артиллеристом-наводчиком.

Ветеран прошел путь от Западной Украины до Берлина. За неделю до Дня Победы его контузило. Тем не менее 9 мая он помнит хорошо: как палили орудия, как ему выдали стакан с красным вином.

Источник фото: телеканал «360»

После возвращения с фронта Канельский остался в Донецке, пробыл там почти всю жизнь. А в Подмосковье переехал шесть лет назад, к внучке. Недавно участник ВОВ получил в подарок к 75-летию Победы собственную квартиру. По признанию Канельского, ему нравится медленная жизнь небольшого города в области.

Радость Победы он чувствует и сегодня, признался ветеран.