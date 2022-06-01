«Ночные волки» передали РПЦ икону святителя Петра Цетиньского из Черногории

Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» передал в поддержку Русской православной церкви икону святителя Петра Цетиньского. В Москву ее доставили из черногорского монастыря Острог.

Байкеров 1 июня встретил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с «Ночными волками» к предстоятелю прибыли мотоциклисты из Сербии и ряда европейских стран.

Икону патриарху передал президент всероссийского мотоклуба Александр Залдастанов (Хирург). Ее написали в мастерской СРПСКА ТРАДИЦИЈА — ШЕЛИ.

Предстоятель РПЦ поблагодарил байкеров за подарок, напомнив о давней дружбе народов Сербии, Черногории и России.

«Сейчас, когда многие политические силы работают на то, чтобы ослабить русский мир, чтобы Россия оказалась в изоляции, нам так важна поддержка наших братьев-славян и всех тех, кто понимает историческое значение России в борьбе за подлинную свободу народов и государств. Мы смело можем утверждать, что Россия по-настоящему свободная страна», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Митрополита Петра Цетиньского из Черногории почитают как святителя и чудотворца. Он известен своей последовательной позицией в защиту единства Святой Руси.

«Мы очень бы хотели, чтобы призыв Петра Цетиньского услышал весь русский мир», — сказал при передаче иконы Залдастанов.