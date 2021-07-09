Ночные рестораны прекратили работу в Ингушетии

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу ресторанов в Ингушетии. Власти региона приняли решение закрыть заведения в ночное время суток. Информацию об этом предоставили в пресс-службе региональной администрации, сообщило ИА Nation News.

Работа точек общепита прекращена из-за опасения распространения заболевания в регионе. Таким образом администрация пытается предотвратить новые случаи инфицирования. Предварительно, введенные ограничения будут действовать до 1 сентября.