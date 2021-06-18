Ночные поиски пропавшей американки в Нижегородской области не принесли результатов

Поиски студентки из США Кэтрин Сероу, пропавшей в Нижегородской области, за ночь не дали результатов. Сейчас ее продолжают искать, сообщили РИА «Новости» в поисково-спасательном отряде «Волонтер НН».

В поисках, которые начались вчера, принимали участие 46 волонтеров. Им помогали сотрудники полиции, СК и волонтеры из другого отряда. Сегодня поиски должны продолжиться.

Американка приехала в Нижегородскую область три года назад. Она проживала в съемной квартире в городе Бор. Во вторник, 15 июня, она ушла из дома и не вернулась. До сих пор местонахождение 34-летней Кэтрин Сероу неизвестно. Когда она в последний раз выходила на связь со своей матерью в Калифорнии, то сообщила ей, что едет на машине с незнакомцем и надеется, что ее не похитят.

В четверг американку искали в районе поселка Линда, а затем переместились на территорию рядом с селом Рекшино.

В СК РФ обнародовали запись, которая была сделана на камеры в супермаркете в день исчезновения американки. На кадрах показано, как девушка приходит в магазин за покупками.