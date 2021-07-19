Ночные клубы для туристов снова заработали в Египте

Спустя 16 месяцев в Египте вновь открылись ночные заведения для туристов. Помимо клубов и дискотет заработали казино, концертные залы, театры и парки развлечений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на АТОР.

При это нужно соблюдать ословия: заполняемость 70% от максимальной вместимости зала, соблюдение всех санитарных мер и наличие соответствующей лицензии Минтуризма.

Ночные заведения смогут принимать гостей до двух часов ночи. Отмечается, что раскуривание кальянов в стране по-прежнему запрещено, рассказала «Национальная служба новостей».