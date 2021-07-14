Ночной ливень затопил дороги в Улан-Удэ. Видео

В Улан-Удэ прошел мощный ливень, который затопил дороги. Для устранения последствий в городе создан оперативный штаб. Об этом на своей странице в Instagram рассказал Игорь Шутенков.

«Сегодня ночью выпала почти половина месячной нормы осадков. Сложная ситуация в Советском и Октябрьском районах. С 01:00 ночи идет усиленная работа по откачке воды», — написал Шутенков.

ТАСС со ссылкой на пресс-службе филиала «Россети Сибирь» в Бурятии написал, что из-за ливня подтоплены четыре подстанции в Октябрьском районе города и одна в Железнодорожном. Электричества пока нет улицах Краснофлотская, Шумяцкого, Жердева, Октябрьская.

Сейчас специалисты активно работают над устранением последствий. В социальных сетях начали появляться видео с места непогоды. Видно, как машины еле проезжают по затопленным дорогам. В некоторых местах вода достает до колен прохожих. Ранее в ГУ МЧС предупреждали, что с 14 по 15 июля в республике пройдут сильные дожди и грозы.