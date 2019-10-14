«Ночной дозор» в троллейбусе. Как кондуктор из Химок стала героиней интернета

Загадочная сцена в химкинском троллейбусе озадачила пользователей соцсетей. Очевидец снял, как женщина стояла в середине пустого салона и размахивала руками. Зрители строили догадки: кто эта незнакомка и зачем она так делает?

Автору ролика происходящее напомнило сцену из фильма по роману Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Видео набрало десятки тысяч просмотров, а в комментариях пытаются определить: женщина на стороне светлых или темных.

Источник фото: телеканал «360»

Однако оказалось, что магия здесь ни при чем. Кондуктор Надежда Ильинична Пушкина совсем не выглядит на свои 60 лет. Свежий цвет лица, подтянутая осанка — все это волшебная сила спорта. Из-за сидячей работы, Надежда Ильинична взяла за правило время от времени делать упражнения, разминаться прямо на рабочем месте, то есть в троллейбусе.

Источник фото: телеканал «360»

Надежда Ильинична старается упражняться по несколько раз в день. До и после рейса, а также в перерывах. Она говорит, что вне работы тоже ведет активный образ жизни. Даже если смена началась в 5:30 утра. «На футбол приглашают. Мастер-класс. Туда тоже ходим, не отказываюсь», — поделилась Надежда Пушкина.

Источник фото: телеканал «360»

Однажды Надежда Ильинична увлеклась росписью мозаикой, и теперь это ее любимое хобби.

«Это действительно очень интересно. И не только она одна этим занимается, у нас есть водитель, например, который ходит специально на тренажеры в наш парк Толстого и там занимается физкультурой. На роликах катается. У нас очень много таких людей», — отметила начальник службы движения Химкиэлектротранс Ирина Бойко.

Источник фото: телеканал «360»

Но Надежда Ильинична теперь самая популярная. И нет никаких сомнений, она на светлой стороне.