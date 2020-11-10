«Ночная индустрия Москвы отправляется в кому»: рестораторы оценили потери от новых ограничений

Запрет на ночную работу развлекательных заведений и ресторанов приведет к серьезным убыткам. Неизвестно, какие предприятия смогут пережить следующие два месяца. При этом на новогодние корпоративы владельцы заведений тоже не рассчитывали, так как все понимали, что заказывать их не будут. Об этом в беседе с «360» заявил глава Hurma Management Group ресторатор Дмитрий Левицкий.

Он пояснил, что многие компании ожидали введения новых ограничений, поэтому бронировать места для праздничных банкетов не спешили.

«Была какая-то надежда, что декабрь даст нам отдышаться, если не будут цифры ухудшаться. Но они ухудшаются. Но мы все знали, что когда-нибудь это наступит. <...> Собянин долго держал свою позицию и не закрывал нас. Но теперь ночная индустрия Москвы отправляется в кому, где и будет находиться. А кто выйдет из комы, кто не выйдет — неизвестно», — сказал Дмитрий Левицкий.

По его словам, сейчас многие будут решать, есть ли смысл работать до 23:00 часов или проще окончательно закрыться. Многие ночные заведения новых ограничений просто не переживут. Для ресторанов это тоже сильный удар, так как по пятницам и субботам они работали до двух ночи из-за большого наплыва посетителей.

Дмитрий Левицкий заявил, что он был готов к новым ограничениям и даже подготовил план на такой случай. Он не исключил, что часть заведений придется закрыть, а часть переформатировать под работу на более ранние часы.

«Европейская практика показывает, что вся отрасль очень быстро перестроилась. Все концерты начали проводиться до 21:00. Дело же не в часах работы, дело в том, чтобы люди не собирались в кучи, как они это делают ночами. Сейчас нам предстоит такая борьба за выживание», — подытожил он.

Совладелец российской сети ресторанов «Чайхона №1» Алексей Васильчук не разделил мнение коллеги.

«Многие надеются, что картина по клиентам изменится по времени, но мне кажется, что это сильно ударит по индустрии. Понятно, что это лучше, чем вообще закрывать, но сейчас очень плохая ситуация вообще на рынке. К сентябрю минус 40% эффективность в целом по ресторанам. Все надеялись на декабрь», — пояснил он.

Власти Москвы объявили о введении новых ограничений из-за продолжения роста заражений коронавирусом. С 13 ноября по 15 января работа всех развлекательных заведений, кафе и ресторанов ограничивается с 23:00 до 6:00. Однако рестораны смогут продавать еду навынос и передавать заказы курьерам.

Всех студентов государственных колледжей и вузов переведут на удаленное обучение. Частным образовательным организациям рекомендовали сделать то же самое. Театры и кинотеатры теперь смогут продавать билеты только на 25% мест в зале.

Любые культурные и развлекательные мероприятия будут проходить без зрителей. Но под эти ограничения не попадают официальные торжества, которые устраивают городские власти.

Массовые спортивные мероприятия со зрителями возможны только по согласованию с департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.