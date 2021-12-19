Ночью у Большого театра выстроилась очередь за билетами на «Щелкунчик»
«Москва 24» показала очередь у Большого театра за билетами на «Щелкунчик» на видео
Ночью на морозе у Большого театра начала собираться очередь из людей, жаждущих приобрести билеты на балет «Щелкунчик». Видео с мерзнущей толпой появилось в Telegram-канале «Москвы 24».
Пока все спали, у Большого театра на морозе стояли десятки людей, томящихся в ожидании, чтобы получить браслеты, дающие право купить билет на «Щелкунчика».
Такая картина у Большого театра наблюдается уже не первую неделю. Для того чтобы заполучить билет на постановку, нужно простоять на улице не менее двух дней или ночей. Поэтому многие ночуют прямо там, у театра.
Купить просто так нельзя. Сначала нужно запастись терпением. Ведь для того, чтобы приобрести билет, сперва нужно встать в очередь за браслетом. Но перед этим нужно получить номер ожидающего, чтобы сотрудник вписал его в специальную книжку.
Активизировались спекулянты. Они выкупают билеты и перепродают их по стоимости в десятки раз выше. Но из-за очередей в кассы попасть в театр затруднительно даже добропорядочным людям, которые не используют ажиотаж вокруг балета ради наживы.
Перепродажей билетов уже заинтересовались и в прокуратуре Москвы. Ведомство начало проверку по факту таких сообщений. Ранее Большой театр объявил о начале дополнительной продажи билетов на «Щелкунчик» с 19 декабря.
Ранее Шотландский балет решил переделать постановку «Щелкунчика» из-за расизма.