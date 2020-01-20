«Ночью телефон стал разрываться». Детским рисунком россиянина за 140 млн рублей заинтересовались арабы

Владимир Мкртчян выставил на «Авито» свой детский рисунок «Красноармеец на лошади». За картину автор попросил 140 миллионов рублей. Несколько покупателей уже нашлись, утверждает он. Как рассказал «360» сам мужчина, изображением заинтересовались даже в арабских странах.

«Владимир, добрый день. Готовы с супругом предложить Вам 12 миллионов рублей наличными. И то только из-за ажиотажа, поверьте, больше никто не предложит», — написала Мкртчяну одна из откликнувшихся на объявление в Сети. На это автор рисунка ответил, что подобная сумма «неприемлема».

Источник фото: телеканал «360»

«Я не знаю, серьезное это предложение или нет. Может быть, это тролли какие-то, условно говоря, но предлагали конкретное место встречи для обсуждения сделки», — отметил Мкртчян.

Он также добавил, что ему также предлагали приобрести «Красноармейца на лошади» за шесть миллионов. Мужчина ответил, что финансовые вопросы будет обсуждать по телефону, но потенциальный покупатель больше не появлялся на сайте. Затем объявление с картиной появилось в Twitter журналиста из Саудовской Аравии.

«Он из западной прессы прочитал про эту историю, потому что на Западе тоже кто-то написал. Он зарепостил этот рисунок у себя, у него свыше четырех миллионов подписчиков в Twitter. У меня ночью телефон стал разрываться просто от звонков с кодом, я посмотрел в Google, Саудовской Аравии и ОАЭ. Трезвонили, параллельно шли звонки», — рассказал автор рисунка.

По словам Мкртчяна, он несколько раз ответил на звонки, но в трубке «что-то бормотали по-арабски». Затем на счету закончились деньги и мужчина заблокировал неизвестные входящие вызовы. Также предложение поступило от аукционного дома, который захотел выставить картину на торги. Выставить «Красноармейца» пожелали и две частные галереи в Санкт-Петербурге.

«Я одну галерею посмотрел. Она мне не очень интересна, потому что они не очень большие, не уровня Третьяковки, например. Это просто частная галерея, которая за счет меня хочет сделать себе рекламу. Если они были бы готовы обеспечить доставку картины под усиленной охраной в Петербург, то, может быть, я бы и согласился. <…> Я хочу более детальные и серьезные предложения», — заключил Мкртчян.

Ранее автор работы рассказал «360», что нарисовал «Красноармейца на лошади» в шестилетнем возрасте и решил продать рисунок после того, как нашел его в загородном доме. По словам мужчины, стоимость 140 миллионов рублей предельно низкая, но сейчас необходимы деньги.