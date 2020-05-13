«Ночь в музее» перешла в онлайн. Акция пройдет 16 мая

Ежегодная акция «Ночь в музее» состоится 16 мая и в этот раз пройдет в формате онлайн. Программу подготовили более 50 музеев и выставочных залов.

«Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий», — заявила заместитель главы Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приведены на сайте мэрии столицы.

Большая часть пройдет с 18:00 до 23:00. Однако на некоторых интернет-каналах трансляции начнутся раньше.

Свои программы в числе прочих подготовили Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Музей Михаила Булгакова, Музей Сергея Есенина, Мемориальный музей имени Скрябина, Московский литературный музей-центр Паустовского.

Государственный Дарвиновский музей 16 мая проведет в прямом эфире мастер-класс «Клетчатые фантазии» для детей. Им предложат нарисовать клетку человека и слепить ее из пластилина.

Кроме того, к «Ночи в музее» подготовились городские библиотеки, галереи и другие культурные площадки столицы.