25 ноября 2022, 07:25
Ночь на 25 ноября в Петербурге стала самой холодной с начала осени
Синоптик Леус: ночью 25 ноября температура в Петербурге упала до ниже -8 градусов
В Санкт-Петербурге зафиксирована самая холодная с начала ноября ночь. В городе температура воздуха понизилась до -8,1 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«В Петербурге морозы. Минувшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха на городской метеостанции опускалась до -8,2 градуса», — отметил Леус.
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Он напомнил, что до этого в лидерах было 22 ноября, тогда температурный минимум составил -7,4 градуса.
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По данным ведущего специалиста центра «Фобос», на территории Ленинградской области холоднее всего было в Винницах, где пришли морозы до -16,7 градусов. Это самая низкая температура воздуха, зафиксированная в селе с начала осени-2022.
Ранее синоптик предсказал, что зима вернется на территорию Европейской России. Температурный рекорд 45-летней давности был побит в Москве 13 ноября.
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