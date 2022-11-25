Общество 25 ноября 2022, 07:25 Ночь на 25 ноября в Петербурге стала самой холодной с начала осени Синоптик Леус: ночью 25 ноября температура в Петербурге упала до ниже -8 градусов РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге зафиксирована самая холодная с начала ноября ночь. В городе температура воздуха понизилась до -8,1 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В Петербурге морозы. Минувшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха на городской метеостанции опускалась до -8,2 градуса», — отметил Леус.

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Он напомнил, что до этого в лидерах было 22 ноября, тогда температурный минимум составил -7,4 градуса.

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По данным ведущего специалиста центра «Фобос», на территории Ленинградской области холоднее всего было в Винницах, где пришли морозы до -16,7 градусов. Это самая низкая температура воздуха, зафиксированная в селе с начала осени-2022.

Ранее синоптик предсказал, что зима вернется на территорию Европейской России. Температурный рекорд 45-летней давности был побит в Москве 13 ноября.