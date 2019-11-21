Ночь на 21 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени. Температура опустилась до минус 7,7 градуса.

«Ночь на 21 ноября стала самой морозной в Москве с начала нынешней осени», — сказали «Интерфаксу» в метеобюро Москвы.

Несмотря на то, что в последние дни в Москве значительно похолодало, нынешняя температура является далеко не рекордной. Самая холодная ночь 21 ноября в столице была в 1890 году. Тогда столбик термометра опустился до -24,4 градуса.

В Гидрометцентре предупреждают, что в московском регионе будет морозно, как минимум, до понедельника. В пятницу и субботу температура опустится до -8 градусов в Москве, и до -11 градусов в Подмосковье. В воскресенье и понедельник будет около -9 градусов.

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В то же время до конца недели осадкой не ожидается. В четверг и пятницу будет небольшая облачность, ветер южный 5-10 метров в секунду. В воскресенье и понедельник тоже будет облачно, скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду.

Погода, которая установилась в Москве на этой неделе, на три градуса холоднее нормы и больше характерна для начала декабря, отметили в Гидрометцентре.