17 ноября 2023, 09:42
Ночь на 17 ноября стала самой холодной в Москве с начала месяца
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала ноября
Ночь на 17 ноября стала самой холодной в Москве с начала текущего месяца. Столбики термометров опустились до -2,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.
«Незадолго до полуночи температура на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, опустилась ниже нуля. Ну, а к утру минимум составил -2,3 градуса — это самая низкая температура воздуха с начала ноября», — написал он.
Реклама
Леус добавил, что мишувшей ночью в минус ушли не только столичные метеостанции, но и в области. Холоднее всего было в Талдоме. Там столбики термометров опустились до отметки в -4,7 градуса. Самой теплой точкой региона стали Серебряные пруды. Здесь минимум составил -1,1 градуса.
Кроме этого, в ночь на 17 ноября на дорогах Москвы образовалась гололедица. Поэтому водителям рекомендовали внимательно отнестись к ситуации и заранее ехать на пониженной передаче.
Прогноз погоды
Москва 2023
Погода в Москве
Реклама
Реклама