Ночь на 11 марта в Москве стала самой морозной за последние 50 лет

В Москве побит температурный рекорд дня, установленный 11 марта 1972 года. Ночью столбик термометра опустился до -20,2 градуса.

По данным Гидрометцентра, 49 лет назад в ночь на 11 марта было зафиксировано -19,4 мороза.

Абсолютный рекорд холода для ночи 11 марта был установлен в 1909 году, когда температура воздуха опустилась до -27,7 градуса, сообщили в метеобюро Москвы «Интерфаксу».

Вторые сутки в Москве ночные морозы бьют рекорды. В среду, 10 марта, был побит температурный рекорд 2006 года. На главной метеостанции столицы зафиксировали —21,3 градуса. Температура воздуха, по данным синоптиков, в эти дни на 12 градусов ниже климатической нормы.

Москвичам придется потерпеть еще одну морозную ночь. К утру пятницы температура воздуха опустится до -16…-18 градусов.

Весна в Москву придет в субботу, по утверждению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. В субботу днем воздух прогреется до +1. В воскресенье — до +4.