Ночь на 11 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы

Ночь на субботу, 11 декабря, стала самой холодной в Москве с начала зимы. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным специалиста, температура опустилась до -16,9 градуса. Такой показатель был зафиксирован на главной метеостанции Москвы ВДНХ.

Днем погода также обещает быть морозной. По прогнозу синоптиков, в столице ожидается до -13 градусов, без осадков. Скорость ветра составит до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Ночью 12 декабря температура упадет до -12…-14 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, морозная погода в Москве связана с приходом со стороны Новой Земли холодных воздушных масс. Вильфанд отметил, что показатели температуры, которые установились в столичном регионе, больше характеры для Нарьян-Мара.

В Санкт-Петербурге 11 и 12 декабря погода будет еще хуже. МЧС предупредило жителей о ледяном дожде и сильном ветре в выходные.