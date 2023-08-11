Общество 11 августа 2023, 12:39 «Ночь кино» пройдет в Москве 26 августа Кинопоказы и лекции пройдут в Москве в рамках мероприятия «Ночь кино» 26 августа Пресс-служба Москино

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Городская акция «Ночь кино» состоится на более чем 120 площадках Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Посетителям покажут лучшие российские и зарубежные фильмы в кинотеатрах, культурных центрах, парках, музеях и детских школах искусств столицы.

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Событие начнется с мероприятия «Ночь кино детям» в кинотеатре «Москино» «Космос» в 12:00.

В кинозалах сети «Москино» и в Новой Третьяковке на Крымском Валу зрители смогут познакомиться с образцами современного кинематографа Перу, Мексики и Аргентины в рамках программы «Открытые границы».

Марафон короткого метра состоится в кинотеатре «Салют», а документальные фильмы покажут в «Спутнике».

Также участники акции смогут принять участие в экскурсиях в общественном городском пространстве «Хлебозавод», кинотеатре «Художественный» и киностудии «Союзмультфильм». А на Страстном бульваре откроют фотовыставку, посвященную 100-летию режиссера Леонида Гайдая.

Ранее стало известно о том, что выставку о героях фильмов от киностудии имени Горького откроют на ВДНХ 22 августа.