29 августа 2023, 18:58
Нобелевский лауреат назвал Москву лучшей в мире в сфере гостеприимства
Нобелевский лауреат Ран Квон Чунг: Москва — лучшая в мире в сфере гостеприимства
На международном форуме инноваций БРИКС председатель Международного комитета премии «Глобальная энергия» и Нобелевский лауреат премии мира 2007 года Рае Квон Чунг назвал Москву лучшим городом в мире в сфере гостеприимства. Об этом сообщило издание «Москва.Центр».
Рае Квон Чунг занимался развитием премии «Глобальная энергия», учрежденной президентом России Владимиром Путиным в 2016 году.
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«Вижу огромную разницу в развитии города, насколько улучшаются сервисы и рестораны. Я всегда говорю, что Москва — лучший город мира с точки зрения уровня отелей, кухни и гостеприимства», — сказал он.
Кроме того, на форуме инноваций БРИКС обсудили технологические основы создания облачного города в Москве.
Ранее Московский инновационный кластер стал международной площадкой в области инноваций. Его представители подписали с членами правительственных структур десяти стран соглашение о совместном развитии сферы технологий.
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