Общество 29 августа 2023, 18:58 Нобелевский лауреат назвал Москву лучшей в мире в сфере гостеприимства Нобелевский лауреат Ран Квон Чунг: Москва — лучшая в мире в сфере гостеприимства РИА «Новости»

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На международном форуме инноваций БРИКС председатель Международного комитета премии «Глобальная энергия» и Нобелевский лауреат премии мира 2007 года Рае Квон Чунг назвал Москву лучшим городом в мире в сфере гостеприимства. Об этом сообщило издание «Москва.Центр».

Рае Квон Чунг занимался развитием премии «Глобальная энергия», учрежденной президентом России Владимиром Путиным в 2016 году.

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«Вижу огромную разницу в развитии города, насколько улучшаются сервисы и рестораны. Я всегда говорю, что Москва — лучший город мира с точки зрения уровня отелей, кухни и гостеприимства», — сказал он.

Кроме того, на форуме инноваций БРИКС обсудили технологические основы создания облачного города в Москве.

Ранее Московский инновационный кластер стал международной площадкой в области инноваций. Его представители подписали с членами правительственных структур десяти стран соглашение о совместном развитии сферы технологий.