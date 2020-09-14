Возможность редактировать уже опубликованные сообщения для пользователей Twitter останется несбыточной мечтой. Но счастье было достаточно близко из-за допущенной разработчиками ошибки. Первым на это обратил внимание журналист Том Уоррен.

Пользователь продемонстрировал, что если автор удалил свой твит в треде, а потом решил написать его заново, то у него появляется его же текст, который можно редактировать.

Однако пресс-секретарь Twitter сообщил изданию The Verge, что это не появившаяся долгожданная возможность редактирования, а допущенная разработчиками ошибка.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси уже неоднократно отвечал на просьбы пользователей внедрить возможность редактирования сообщения. По его словам, такая возможность у пользователей «вероятно, никогда не появится».

Но при этом в социальной сети появились другие функции: в частности, теперь можно ограничивать доступ посторонним пользователям к своим сообщениям. Таким образом Twitter предоставляет людям возможность контролировать круг своего общения.