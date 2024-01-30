Общество 30 января 2024, 12:52 ННГУ им. Лобачевского: асимметрия родинки может указывать на меланому

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Меланома — опасное онкологическое заболевание, сопровождающееся воспалительными процессами в клетках кожи. Пресс-секретарь ННГУ им. Лобачевского Алексей Никонов перечислил признаки недуга в Telegram-канале, сообщил сайт «Время Н».

По словам эксперта, выявить злокачественную опухоль позволят ежемесячные самостоятельные проверки кожного покрова. Важно следить за появлением и изменением родинок.

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Так, заподозрить недуг можно по горизонтальному или вертикальному росту пятна. Тревожным сигналом являются асимметрия и изменение окраски образования, пояснил специалист.