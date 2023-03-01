Общество 01 марта 2023, 01:35 НКО захотели избавить от использования печатей Обязательные печати предложили отменить для российских НКО Unsplash

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Некоммерческие организации предложили избавить от обязательного использования печатей, чтобы ускорить переход на электронный документооборот и подписи. Законопроект об этом разрабатывают в Госдуме, сообщила «Парламентская газета».

Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала, что возможностью использования электронной подписи уже обладают малый и средний бизнес. Законопроект об отмене обязательных печатей для НКО поддержал Совет по правам человека при президенте, представители крупных некоммерческих организаций.

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По словам Занко, это ускорит переход на электронный документооборот и электронные подписи, а также снизит возможность мошенничества в отношении некоммерческих объединений. Но если организации удобно пользоваться печатью, то у нее сохранится это право.

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С 1 марта НКО могут не включать в свои уставы сведения о филиалах и представительствах, ведь эта информация уже есть в едином государственном реестре юридических лиц. В уставы также можно не вносить источники финансирования имущества.