НКО получат поддержку в условиях пандемии

Власти поддержат российские НКО во время пандемии коронавируса. Общественная палата уже открыла горячую линию «ВместеНКО». С ее помощью получится собрать данные о состоянии НКО в стране и передать их правительству. Так наиболее нуждающиеся организации получат поддержку.

Освободить социально ориентированные некоммерческие организации от проверок на время пандемии президенту Владимиру Путину предложил премьер Михаил Мишустин. Подразумевается, что часть НКО получит те же льготы, что и представители малого и среднего бизнеса.

Ранее о том, что российским НКО понадобится поддержка заявили в Общественной палате. Там подготовили предложения и отправили их Михаилу Мишустину. Общественники подчеркнули, что в правительстве их услышали. Это показало готовность властей принимать решения быстро и с учетом запросов общества.

Сейчас, чтобы отследить ситуацию с некоммерческими организациями, открыта горячая линия «ВместеНКО». С ее помощью получится изучить ситуацию и понять перспективы развития этого сектора. На основе полученных данных будут подготовлены новые предложения. С их помощью получится определить, какие виды деятельности НКО нуждаются в наибольшей поддержке.

Кроме того, в четверг, 2 апреля Минюст России предложил перенести для некоммерческих организаций срок представления с 15 апреля на 1 июня.