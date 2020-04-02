НКО получат поддержку в условиях пандемии
Освободить социально ориентированные некоммерческие организации от проверок на время пандемии президенту Владимиру Путину предложил премьер Михаил Мишустин. Подразумевается, что часть НКО получит те же льготы, что и представители малого и среднего бизнеса.
Ранее о том, что российским НКО понадобится поддержка заявили в Общественной палате. Там подготовили предложения и отправили их Михаилу Мишустину. Общественники подчеркнули, что в правительстве их услышали. Это показало готовность властей принимать решения быстро и с учетом запросов общества.
Сейчас, чтобы отследить ситуацию с некоммерческими организациями, открыта горячая линия «ВместеНКО». С ее помощью получится изучить ситуацию и понять перспективы развития этого сектора. На основе полученных данных будут подготовлены новые предложения. С их помощью получится определить, какие виды деятельности НКО нуждаются в наибольшей поддержке.
Кроме того, в четверг, 2 апреля Минюст России предложил перенести для некоммерческих организаций срок представления с 15 апреля на 1 июня.