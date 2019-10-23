«Ньютон в шоке»: щенок поднялся на кресло на двух лапах. Видео

На кадрах видео, как маленький питомец поджал задние лапки, а передними взбирается на кресло по его боковой части. Выполнить трюк ему помогает хозяин, который одной рукой поддерживает малыша за голову.

Интернет-пользователи умилились действиями щенка и прозвали его супергероем.

«Да это же пес-паук… В начале своего пути, естественно!», «Мне нравится, как болтаются его задние лапки! Такой милашка», «Ньютон в шоке, лол», «Оуу, так здорово! Жаль, этот номер не пройдет с моей кошкой», — написали в комментариях.