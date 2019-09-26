Няня-убийца из Тюменской области признала вину

Сейчас девушку допрашивают следователи, которые пытаются выяснить мотивы совершенного ей преступления. Также решается вопрос о предъявлении ей обвинения. В пятницу, 27 сентября, правоохранители планируют просить суд избрать девушке в качестве меры пресечения заключение под стражу.

СУ СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело после исчезновения пятимесячного ребенка. Днем 24 сентября мальчик пропал из дома вместе с 23-летней девушкой, которая должна была за ним присматривать. По предварительным данным, она поссорилась со своим сожителем — старшим братом убитого малыша. Когда девушка пришла забирать свои вещи из квартиры, родители мальчика попросили ее за ним присмотреть.

Правоохранители задержали девушку в лесу, на расстоянии трех километров от дома ребенка. По данным РИА «Новости», у нее обнаружили пакет, в котором находилось обожженное тело младенца.