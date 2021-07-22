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    22 июля 2021, 22:02

    Низкое качество питьевой воды зафиксировали в ХМАО

    Дарья Морозова

    Питьевая воды в Нижневартовске в ХМАО не соответствует санитарным нормам. Это грозит массовым распространением инфекционных заболеваний. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

    «В нарушение требований санитарных правил питьевая вода не соответствовала установленным нормативам по уровню содержания железа, марганца, аммонийного азота», — рассказали в ведомстве.

    Суд обязал «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» и мэрию Нижневартовска обеспечить необходимое качество воды.

    Местная администрация в ответ заявила, что вода соответствует всем требованиям.