Низкое качество питьевой воды зафиксировали в ХМАО

Питьевая воды в Нижневартовске в ХМАО не соответствует санитарным нормам. Это грозит массовым распространением инфекционных заболеваний. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«В нарушение требований санитарных правил питьевая вода не соответствовала установленным нормативам по уровню содержания железа, марганца, аммонийного азота», — рассказали в ведомстве. Суд обязал «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» и мэрию Нижневартовска обеспечить необходимое качество воды. Местная администрация в ответ заявила, что вода соответствует всем требованиям.