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    31 июля 2020, 17:30

    Низкое число случаев домогательств на работе объяснили в Госдуме

    Дарья Морозова

    Первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко считает, что в России мало случаев домогательств на рабочем месте, потому что россияне относятся к этому ответственно. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Драпеко уверена, что мужчины опасаются наказания, а на защите женщин стоят трудовой кодекс, профсоюзы и общественные организации.

    "Мужчины же просто боялись общественного порицания. У нас оно как раз было очень жестко поставленное», — заявила Драпеко и уточнила, что с ее точки зрения, большой вклад внесли товарищеские суды в СССР.

    Новости SMI.FM