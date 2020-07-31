Низкое число случаев домогательств на работе объяснили в Госдуме

Драпеко уверена, что мужчины опасаются наказания, а на защите женщин стоят трудовой кодекс, профсоюзы и общественные организации.

"Мужчины же просто боялись общественного порицания. У нас оно как раз было очень жестко поставленное», — заявила Драпеко и уточнила, что с ее точки зрения, большой вклад внесли товарищеские суды в СССР.