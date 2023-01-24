Общество 24 января 2023, 13:40 Низкий спрос спровоцировал падение цен на вторичное жилье в Москве

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До конца 2023 года цены на вторичное жилье в Москве продолжат падать, считают эксперты. Чем вызвана такая тенденция, рассказали журналисты NEWS.ru.

Как сообщили в агентстве недвижимости МИЭЛЬ, с мая по декабрь 2022 года цены на вторичное жилье в столице снизились на 7%. Около 70% сделок в декабре происходило с торгом. Каждый пятый продавец соглашался предоставить скидку в 10%.

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По информации директора направления «Вторичный рынок» ИНКОМ-Недвижимости Сергея Шломы, к концу 2022 года цены на вторичное жилье упали на 20%, а продавцы делали скидки в размере 5-10%.

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Эксперт по недвижимости считает, что причина падения цен кроется в низком спросе. Причем в ближайшем будущем покупателей больше не станет, поскольку ипотеку на вторичное жилье дают в районе 11%.