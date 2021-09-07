Низкие пенсии россиян объяснили ошибками в документах

Одной из причин низкого размера пенсии россиян могут оказаться ошибки в документах. На сами пенсионные выплаты и их назначение влияют неправильно указанная в трудовой книжке должность или отсутствие печати.

В Пенсионном фонде России напомнили, что пенсию назначают со дня обращения за ней с заявлением и всеми необходимыми документами.

«В имеющихся же документах встречаются ошибки — например, неправильно указана должность в трудовой книжке или отсутствует печать. А это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на ее назначение (если речь идет например, о досрочном выходе)», — сказали в ПФР.

Россиянам посоветовали заранее обращаться в ведомство. Специалисты возьмут все имеющиеся документы на проверку и при необходимости запросят недостающие сведения у предыдущего работодателя, в архиве или в органах социального обеспечения другого государства. К моменту получения права на пенсию все документы будут готовы, а пенсию назначат в максимально сжатые сроки.

Чтобы проблем с документами у будущих пенсионеров не возникало, в ПФР развивают систему персонифицированного учета и электронные сервисы. С этой целью разработали электронную трудовую книжку.