Низкая ставка с большими возможностями. Как оформить «Семейную ипотеку» или рефинансировать уже взятый кредит

Семейную ипотеку продлили до конца 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. С помощью госпрограммы семьи с детьми смогут купить собственное жилье под 6% годовых. Ставку субсидирует государство, «ДОМ.РФ» выступает оператором госпрограммы.

Раньше воспользоваться льготной ипотекой могли лишь родители двух и более детей. Теперь в списке те, у кого родился первенец. Для реализации задачи правительство увеличило лимит на выдачу кредитов до 1,7 триллиона рублей. Кредит можно использовать как для покупки квартиры, так и для строительства частного дома.

Тем, кому в квартире уже тесно, поможет «ДОМ.РФ». Компания первой поддержала ипотеку на ИЖС. В банке «ДОМ.РФ» «Семейная ипотека» на 30 лет для тех, кто мечтает о просторном современном доме. Ставка ниже ключевой: от 4,4% — на покупку или рефинансирование и от 4,6% — на ИЖС. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальный размер ссуды — 12 миллионов рублей. Для других регионов — шесть миллионов. Первоначальный взнос — не менее 15%.

«Семейная ипотека, пожалуй, на данный момент — самая выгодная из государственных программ. Потому что, во-первых, максимальная сумма, в рамках которой предоставляется льготная ставка по Москве и Санкт-Петербургу, ограничена 12 миллионами, остальным городам — шестью миллионами. Для сравнения: новые условия государственной программы поддержки по новостройкам сейчас ограничены максимальной суммой в три миллиона», — подчеркнул директор ипотечного бизнеса банка «ДОМ.РФ» Игорь Ларин.

У жителей Дальнего Востока есть возможность перекупить дом в ипотеку вместо того, чтобы строить или искать вариант на первичном рынке. Список банков, готовых предоставить льготный кредит, можно найти на портале спроси.дом.рф.

«В апреле 2020 года мы получили большое количество обращений от граждан и изначально собрали на них ответы. Сейчас это уже более 200 различных инструкций на жизненные ситуации, которые возникают у людей при улучшении жилищных условий», — заметил директор консультационного центра «ДОМ.РФ» Михаил Ковалев.

Еще один плюс программы — рефинансирование старых кредитов на новых условиях. Важно, чтобы прежние займы соответствовали принципам «Семейной ипотеки».

Оформить рефинансирование в рамках программы можно на покупку готового или строящегося жилья на первичном рынке, приобретение земельного участка на первичном рынке, покупку на вторичном рынке готового жилья или жилья с земельным участком в сельских поселениях на территории Дальнего Востока. Уже имеющийся кредит рефинансируют при строительстве ИЖС на земельном участке или приобретении участка и строительства на нем индивидуального жилого дома, строительстве или покупке ИЖС либо земельного участка.

Все нюансы в любом регионе страны можно обсудить с банком и заключить дополнительное соглашение. Схема оформления стандартная: приходите в банк, пишете заявление. Главное — не забыть паспорт и справку об остатке задолженности.

В числе условий для рефинансирования — российское гражданство, наличие ребенка, рожденного в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022-го, паспорт и справка об остатке задолженности.

«Остаток основного долга по рефинансируемому кредиту должен соответствовать установленным для каждого региона ограничениям по максимальной сумме. Это 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и шесть миллионов для остальных регионов», — напомнил Игорь Ларин.

В «ДОМ.РФ» признаются: главная цель программы — упростить жизнь молодым родителям. Ответы на все оставшиеся вопросы можно найти на портале спроси.дом.рф.