Нижний Тагил стал «городом беса». Год назад так говорили про Екатеринбург

На въезде в Нижний Тагил появилась табличка с надписью «Город беса». Вероятно, знак установили ночью. Утром 8 июля сотрудники ГИБДД его уже демонтировали.

Табличка встречала приезжих со стороны Верхней Салды, уточнили в паблике «Нижний Тагил Live» в соцсети «ВКонтакте». Кому посвящена надпись, не сообщалось.

Знак быстро сняли, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области сайту Znak. Полиция разыскивает тех, кто установил табличку.

Действия неизвестных попадают под административное правонарушение. Соответствующая статья в КоАП предусматривает за это штраф от пяти до 10 тысяч рублей.

В 2019 году таблички со схожими надписями «украшали» въезды в Екатеринбург. Тогда на них было написано «Город бесов»: так люди отреагировали на высказывание телеведущего Владимира Соловьева, который дал уральской столице подобную характеристику на фоне скандала со строительством храма святой Екатерины.

В Сети предположили, что в Нижнем Тагиле переняли эстафету, но «выставили это в другом свете и с другим уклоном».