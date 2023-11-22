22 ноября 2023, 14:51
Нижний Новгород вошел в топ-5 лучших направлений на Новый год у россиян с детьми
Нижний Новгород вошел в пятерку рейтинга лучших направлений на новогодние праздники у россиян с детьми. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на аналитиков сервиса «Яндекс Путешествия».
Лидером рейтинга стала Москва, второе место по числу бронирований на Новый год занял Санкт-Петербург. На третьем месте расположился Сочи, на четвертой строчке оказалась Казань.
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Отмечается, что средняя стоимость новогодней ночи в гостиницах Нижнего Новгорода составила 8 648 рублей.
Туризм
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