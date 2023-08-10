Общество 10 августа 2023, 15:55 Нижний Новгород проведет фестиваль «Приволжская фиеста»

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С 16 по 21 августа в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста». Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на АНО «Центр 800».

Свои аэростаты поднимут в небо участники из 12 российских регионов, а также 17 приглашенных гостей из Белоруссии.

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В конце фестиваля организаторы подготовили вечернее свечение аэростатов, которое начнется 20 августа в 20:00 на площадке «Спорт Порт». Вход бесплатный.