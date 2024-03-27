Общество 27 марта 2024, 12:31 Нижний Новгород примет девятую международную конференцию «Цифровая индустрия промышленной России»

Читать 360tv в

С 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде пройдет девятая по счету конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород»со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В последний день конференции все желающие смогут бесплатно посетить выставочную экспозицию мероприятия.

Реклама

«Очень хочется, чтобы уровень Нижнего как одного из ИТ-центров страны оценили не только профессионалы, но и сами нижегородцы, а также гости города», — написал губернатор региона Глеб Никитин в соцсетях.

Чтобы попасть на выставку, следует пройти регистрацию на сайте конференции и получить именной бейдж «Посетитель».