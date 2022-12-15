15 декабря 2022, 17:12
Нижний Новгород попал в топ-10 лучших направлений для зимних каникул
Столица Приволжья вошла в то-10 лучших городов, куда стоит отправиться на новогодних каникулах. Об этом сообщило агентство «Нижний Новгород» со ссылкой на данные онлайн-сервиса Russpass.
Этот город идеально подойдет тем, кто хочет отправиться в настоящую зимнюю сказку. Так, туристам предлагается посетить большую ярмарку и побывать в расписном доме Деда Мороза.
Реклама
Также новогоднее настроение и ощущения зимнего волшебства создадут старинные особняки города и праздничное убранство с яркой иллюминацией.
Реклама
Новый год
Реклама
Реклама