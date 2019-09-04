Нижневартовские хирурги спасли восьмимесячного мальчика

По данным информагентства, маленького мальчика из Нягани доставили в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу. Состояние восьмимесячного пациента оценивалось как тяжелое. Он не мог ходить в туалет и нормально есть. Потребовалось хирургическое вмешательство, так как у него обнаружили врожденную патологию внутренних органов, деятельность которых надо было восстановить. Операция прошла успешно.