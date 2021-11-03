Нижнекамские антиваксеры захватили ТЦ, чтобы пропускать посетителей без проверки QR-кодов

В Нижнекамске две женщины-антиваксера вторглись в ТЦ, чтобы пропускать посетителей без проверки QR-кодов. Они кричали, что такой режим угнетает и унижает людей.

Видео появилось на сайте «Казанские ведомости». Судя по кадрам, женщины запугали охранника, потому что на его месте стояли они сами. Одна зачитывала закон, другая шумно пропускала всех посетителей, заявляя, что ничего им показывать не надо.

«Проходите. Мы здесь власть. <…> Не надо ничего показывать», — говорила женщина.

Местные жители в социальных сетях писали, что женщины не первый раз устраивают подобную акцию. Ранее их видели в ТЦ в Набережных Челнах и Муслюмово. Пока неизвестно, понесут ли женщины ответственность за такие действия.

По мнению главного внештатного специалиста Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе Сергея Токарева, срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса в России могут сократить до полугода. Он отметил, что антитела к коронавирусу держатся меньше года. Пока сертификаты действуют год.