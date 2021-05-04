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    04 мая 2021, 08:08

    Нижнее белье британской королевы выставили на аукцион

    Екатерина Шамина

    Коронакризис заставил британский Музей раритетов, изобразительного искусства и неестественной истории выставить на продажу необычные экспонаты. Коллекционеры смогут приобрести панталоны королевы Виктории, кость птицы додо или «череп единорога».

    Нижнее белье британской королевы выставили на аукцион

    Всего на продажу пришлось выставить 442 экспоната, сообщил основатель музея и коллекционер Виктор Винд изданию Daily Star. Это поможет финансово поддержать музей, который закрыт из-за коронавирусных ограничений. Аукцион под названием «От любопытного к экстраординарному» состоится 6 мая.

    «Это ужасно душераздирающе, я бы никогда не подумал продать так много своих величайших сокровищ, но у нас нет другого способа выжить», — пожаловался Винд.

    Свою коллекцию он собирал с детства.

    Королевские панталоны коллекционер планирует продать за 5-7 тысяч фунтов стерлингов (около 50-70 тысяч рублей).

    Особенно сложно Винду прощаться с костью птицы додо, потому что для него это было напоминание, какой вред может нанести человечество природе.