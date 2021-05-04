Нижнее белье британской королевы выставили на аукцион

Коронакризис заставил британский Музей раритетов, изобразительного искусства и неестественной истории выставить на продажу необычные экспонаты. Коллекционеры смогут приобрести панталоны королевы Виктории, кость птицы додо или «череп единорога».

Всего на продажу пришлось выставить 442 экспоната, сообщил основатель музея и коллекционер Виктор Винд изданию Daily Star. Это поможет финансово поддержать музей, который закрыт из-за коронавирусных ограничений. Аукцион под названием «От любопытного к экстраординарному» состоится 6 мая.

«Это ужасно душераздирающе, я бы никогда не подумал продать так много своих величайших сокровищ, но у нас нет другого способа выжить», — пожаловался Винд.

Свою коллекцию он собирал с детства.

Королевские панталоны коллекционер планирует продать за 5-7 тысяч фунтов стерлингов (около 50-70 тысяч рублей).

Особенно сложно Винду прощаться с костью птицы додо, потому что для него это было напоминание, какой вред может нанести человечество природе.