Нижегородцы выберут памятник Александру Невскому на 800-летие города

Его установят в честь 800-летия Нижнего Новгорода. На двух из предложенных эскизов князь сидит верхом на коне, на третьем — стоит на ногах.

«Нижегородцы выбрали для памятника место рядом с собором Александра Невского, и он задает тон для скульптуры», — рассказали в пресс-службе администрации.