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    22 июля 2020, 17:14

    Нижегородцы выберут памятник Александру Невскому на 800-летие города

    Дарья Морозова

    Жители Нижнего Новгорода смогут выбрать памятник Александру Невскому, который будет установлен в городе по одному из трех эскизов. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Его установят в честь 800-летия Нижнего Новгорода. На двух из предложенных эскизов князь сидит верхом на коне, на третьем — стоит на ногах.

    «Нижегородцы выбрали для памятника место рядом с собором Александра Невского, и он задает тон для скульптуры», — рассказали в пресс-службе администрации.

    Новости SMI.FM