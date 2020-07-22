Нижегородцы выберут памятник Александру Невскому на 800-летие города
Жители Нижнего Новгорода смогут выбрать памятник Александру Невскому, который будет установлен в городе по одному из трех эскизов. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Его установят в честь 800-летия Нижнего Новгорода. На двух из предложенных эскизов князь сидит верхом на коне, на третьем — стоит на ногах.
«Нижегородцы выбрали для памятника место рядом с собором Александра Невского, и он задает тон для скульптуры», — рассказали в пресс-службе администрации.