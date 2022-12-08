Общество 08 декабря 2022, 18:34 Нижегородцы смогут оформить льготную ипотеку с помощью сервиса «Госуслуги»

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Для жителей Нижегородской области стало доступно оформление льготной ипотеки через сервис «Госуслуги». Об этом сообщило агентство «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Программа льготной ипотеки были принята в регионе в октябре 2022 года. Власти выделили на это цели порядка 30 миллионов рублей.

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Отмечается, что правительство региона в дальнейшем также продолжит переводить оказание важных соцуслуг в цифровое пространство.

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