Общество 18 декабря 2023, 18:57 Нижегородцы получили 48 тысяч штрафов за неоплату парковки в 2023 году

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В МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» рассказали, что с начала года автомобилисты Нижнего Новгорода получили в сумме 48 тысяч штрафов за неоплату парковки. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Всего нарушителям пришлось заплатить 54,1 миллиона рублей.

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На данный момент в городе оборудованы 114 мест для платной парковки на более чем пять тысяч машин. Из них 111 находятся на улицах города.