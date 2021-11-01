Нижегородцев удивили «наколки» министра культуры

Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович показал фотографию, как ему делали прививку от коронавируса. Но местные жители принялись обсуждать не вакцинацию чиновника, а его татуировки, которые он прятал под рукавами.

«Слетал на Байконур, вколол „Спутник“ — и все, ближе к космосу», — написал Беркович у себя в Instagram к снимку.

На руках нижегородского министра культуры можно увидеть татуировки. Многие удивились тому, что Беркович, занимая такую должность, позволяет себе наколки.

Но большинство комментариев к записи на странице чиновника — позитивные. Главу местного Минкульта даже попросили рассказать, что значат его тату.

«Забавно, что тема татуировок перекрыла возможный раздор на тему вакцинации», — отметил один из пользователей.

«Отличные наколки! Серьезно, с интересом рассмотрел. На руке „Усталость“ или имя изображено?» — поинтересовался еще один.

«А как считаете, учитель имеет право быть с татуировкой?» — задумалась другая.

«Вы точно министр культуры?» — поинтересовалась еще одна.

Нашлись и те, кто посчитал, что татуировки для министра культуры неприемлемы.

«За какие заслуги, интересно, таких татуированных берут в министры? Ни стыда ни совести», — упрекнула чиновника женщина.

Между тем в Госдуме предложили сделать проезд в общественном транспорте для привитых от коронавируса россиян дешевле на 50%.