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    01 ноября 2021, 12:50

    Нижегородцев удивили «наколки» министра культуры

    Татуировки нижегородского министра Берковича оценили пользователи в Сети

    Александр Блинов

    Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович показал фотографию, как ему делали прививку от коронавируса. Но местные жители принялись обсуждать не вакцинацию чиновника, а его татуировки, которые он прятал под рукавами.

    Нижегородцев удивили «наколки» министра культуры

    «Слетал на Байконур, вколол „Спутник“ — и все, ближе к космосу», — написал Беркович у себя в Instagram к снимку.

    На руках нижегородского министра культуры можно увидеть татуировки. Многие удивились тому, что Беркович, занимая такую должность, позволяет себе наколки.

    Но большинство комментариев к записи на странице чиновника — позитивные. Главу местного Минкульта даже попросили рассказать, что значат его тату.

    «Забавно, что тема татуировок перекрыла возможный раздор на тему вакцинации», — отметил один из пользователей.

    «Отличные наколки! Серьезно, с интересом рассмотрел. На руке „Усталость“ или имя изображено?» — поинтересовался еще один.

    «А как считаете, учитель имеет право быть с татуировкой?» — задумалась другая.

    «Вы точно министр культуры?» — поинтересовалась еще одна.

    Нашлись и те, кто посчитал, что татуировки для министра культуры неприемлемы.

    «За какие заслуги, интересно, таких татуированных берут в министры? Ни стыда ни совести», — упрекнула чиновника женщина.

    Между тем в Госдуме предложили сделать проезд в общественном транспорте для привитых от коронавируса россиян дешевле на 50%.