Нижегородцам разрешили жениться только с ПЦР-тестом или после прививки

Женихов и невест в Нижегородской области обязали предоставить в ЗАГС справку о вакцинации от коронавируса или результат ПЦР-теста. Только так их допустят на церемонию бракосочетания, сообщили на сайте регионального управления записи актов гражданского состояния.

Все участники церемонии должны надеть маски, иметь сертификат прививки от коронавируса или предоставить результат ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за три дня.

В залы для проведения торжественного мероприятия одновременно пустят не более 20 человек, включая ведущего церемонии. К таким цифрам пришли из расчета один человек на четыре квадратных метра. А на открытых площадках для проведения церемонии допускается не более 50 человек, включая ведущего. Там такой расчет: один человек на 10 квадратных метров пространства.

С 18 июля в Нижегородской области ограничат доступ на массовые мероприятия. Попасть на них можно будет только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки об отрицательном результате исследования методом ПЦР либо справки о наличии антител.

Всего с начала пандемии в Нижегородской области зарегистрировано 121 469 случаев заражения коронавирусом, из них 231 — за последние сутки. Выздоровели 114 756 местных жителей, 3957 пациентов скончались.