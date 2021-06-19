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    19 июня 2021, 18:47

    Нижегородцам разрешили жениться только с ПЦР-тестом или после прививки

    Алена Макаренко

    Женихов и невест в Нижегородской области обязали предоставить в ЗАГС справку о вакцинации от коронавируса или результат ПЦР-теста. Только так их допустят на церемонию бракосочетания, сообщили на сайте регионального управления записи актов гражданского состояния.

    Нижегородцам разрешили жениться только с ПЦР-тестом или после прививки

    Все участники церемонии должны надеть маски, иметь сертификат прививки от коронавируса или предоставить результат ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за три дня.

    В залы для проведения торжественного мероприятия одновременно пустят не более 20 человек, включая ведущего церемонии. К таким цифрам пришли из расчета один человек на четыре квадратных метра. А на открытых площадках для проведения церемонии допускается не более 50 человек, включая ведущего. Там такой расчет: один человек на 10 квадратных метров пространства.

    С 18 июля в Нижегородской области ограничат доступ на массовые мероприятия. Попасть на них можно будет только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки об отрицательном результате исследования методом ПЦР либо справки о наличии антител.

    Всего с начала пандемии в Нижегородской области зарегистрировано 121 469 случаев заражения коронавирусом, из них 231 — за последние сутки. Выздоровели 114 756 местных жителей, 3957 пациентов скончались.